Erster Tischtennis Stadtpokal Ludwigsburg 2023

Am 8. und 9. Juli 2023 startet der erste Tischtennis Stadtpokal Wettbewerb in und für Ludwigsburg.

Der Stadtpokal wird im Einzel und Doppel ausgespielt.

In den Kategorien:

Aktive + Freizeitspieler

Rollispieler

Jugend

alle (m,w,d,)

Teilnehmer - macht mit!

Wenn Ihr gerne Tischtennis spielt und aus Ludwigsburg oder einer der angrenzenden Gemeinden seid, freuen wir uns auf Eure Teilnahme. Genaue Informationen zur Teilnahme, Anmeldung, Spielmodus und Uhrzeiten findet Ihr auf der Webseite des Stadtpokals

Besucher - kommt vorbei!

Für alle Sport-Interessierten wird es ein kleines Tischtennis-Rahmenprogramm geben, wie ein hochklassiges Einlage-Match mit dem mehrfachen Welt- und Europameister und Paralympics Medaillengewinner Thomas Brüchle und verschiedenen Mitmach-Aktionen während des Wettbewerbs. Kulinarisch verwöhnen wir mit einem ausgesuchten Angebot an Speisen und Getränken.

In der Sporthalle am Kugelberg in Hoheneck könnt Ihr alles bequem von der Tribühne aus verfolgen. Parkmöglichkeiten sind genügend vorhanden.

Der Stadtpokal 2023 wird gefördert von der Stadt Ludwigsburg, dem Stadtverband für Sport e. V. und dem Sportkreis Ludwigsburg e. V. sowie unterstützt von weiteren Sponsoren.

Die Durchführung obliegt 2023 der Tischtennisabteilung der KSV Hoheneck e. V.

Tischtennis Stadtpokal Ludwigsburg

Eintritt:

Eintritt frei