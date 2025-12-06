Erstes Konzert zum 2. Advent

Die Musikschule lädt Sie herzlich ein zu ihrer traditionellen Konzertreihe am Samstag vor dem zweiten Advent.

In der festlichen Atmosphäre der Spitalkapelle präsentieren Schülerinnen und Schüler der Musikschule in insgesamt drei Konzerten ein vielseitiges Programm, das weihnachtliche, festliche und konzertante Musik umfasst. Tauchen Sie ein in die besinnliche Adventszeit und lassen Sie sich von zeitlosen Melodien verzaubern. Die jungen Talente zeigen ihr Können auf Klavier, Blockflöte, Streichinstrumenten sowie Holz- und Blechblasinstrumenten. Von bekannten Klassikern bis zu selten gehörten Stücken – die Konzerte bieten ein abwechslungsreiches musikalisches Erlebnis und eröffnen das Adventswochenende auf besondere Weise.

Dieses Konzert beginnt um 09:30 Uhr und der Eintritt zu unseren Konzerten ist frei. Über Spenden freut sich der Förderverein der Musikschule, um auch künftig unseren Schülerinnen und Schülern die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen unvergesslichen musikalischen Morgen!