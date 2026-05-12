Erstes Konzert zum 2. Advent

Die Musikschule Crailsheim lädt zum ersten ihrer traditionellen Konzerte zum zweiten Advent ein. Das Konzert findet um 10:30 Uhr in der heimeligen Spitalkapelle statt.

Lehrkräfte der Musikschule präsentieren gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf moderne, traditionelle und weihnachtliche Musik freuen, die stimmungsvoll auf die Adventszeit einstimmt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Förderverein der MS freut sich über Spenden zur Unterstützung der musikalischen Arbeit.

Alle Musikfreundinnen und Musikfreunde, Familien und Interessierten sind herzlich eingeladen.