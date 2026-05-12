Zweites Konzert zum 2. Advent

Das zweite traditionelle Konzert der Musikschule Crailsheim beginnt um 12:00 Uhr und findet in der schönen Atmosphäre der Spitalkapelle statt.

Die Schülerinnen und Schülern haben mit ihren Lehrkräften ein abwechslungsreiches Programm eingeübt. Mit bekannten Weihnachtsliedern, festlichen und fetzigen Klängen wird das Publikum abwechslungsreich in die Adventszeit eingestimmt.

Der Eintritt zum Konzert ist frei. Der Förderverein der Musikschule freut sich über Spenden zur Unterstützung der musikalischen Arbeit.

Alle Musikfreundinnen und Musikfreunde, Familien sowie Interessierte sind herzlich eingeladen.