Erstes Street Food Festival in Esslingen

Von Donnerstag 20. Juni bis Sonntag 23. Juni 2019 findet auf dem Esslinger Hafenmarkt das erste Street Food Festival in Esslingen statt.

Unter „Streetfood“ versteht man schnell zubereitete Gerichte, die man direkt auf der Straße genießen kann. Oft kann man bei der Zubereitung der Speisen zusehen. Streetfood Kultur ist vor allem in vielen Ländern Asiens, Indiens und Afrikas sehr ausgeprägt. Von Land zu Land sind die Gerichte sehr unterschiedlich: In Asien sind es oft Fleischspieße und Suppen, in Indien Currys und in Afrika würzige Reisgerichte.

In den letzen Jahren boomt die Streetfood Szene auch in den westlichen Ländern, wie so oft zuerst in den U.S.A. Mit Erfolg! Die amerikanische Streetfood Szene blüht, in jeder größeren Stadt sind täglich viele Foodtrucks unterwegs und an den Wochenenden laden Streetfood Festivals zum Genießen ein.

Streetfood ist in den großen Städten längst nicht mehr wegzudenken. Ob Berlin, München oder Stuttgart, jede größere Stadt hat inzwischen ihre eigenen Streetfood Festivals. Viele bunte Foodtrucks rollen auf Industriebrachen, nostalgische Stühle, rustikale Holzkisten und Lichterketten werden ausgepackt und schon wird lecker gekocht, gegrillt und frittiert.

Die Festivals laden dazu ein, einen Nachmittag mit Freunden oder der Familie zu verbringen, an den vielen bunten Ständen entlang zu schlendern und Köstlichkeiten aus aller Welt zu probieren. Jeder kann ein frisch zubereitetes Gericht ganz nach seinem Geschmack finden und meist ein leckeres Craftbeer, hausgemachte Limonade oder regionalen Wein dazu genießen.

Die einzelnen Stände sind mit viel Liebe zum Detail gestaltet: vom nostalgischen Bus, über Wohnwagen bis zur Holzbude auf Rädern. Viele Gerichte werden auf handbeschrifteten Tafeln präsentiert und die Stände sind mit Lichterketten oder bunten Wimpeln geschmückt und laden in lauen Sommernächten dazu ein, den Abend kulinarisch ausklingen zu lassen.

Auf dem Hafenmarkt wird vor allem Wert auf kulinarische Vielfalt gelegt. Von Adana Spießen über Kärtner Nudelgerichte, vegetarische Gerichte und natürlich auch die Street Food Klassiker Burger und Co. werden aus den verschiedenen Foodtrucks serviert. Passend zum Street Food Flair sorgen diverse Straßenmusiker für passende Livemusik.

Am Familien-Sonntag, dem 23.Juni rollt der ZirkusBus auf das Street Food Festival Esslingen Esslingen. Die beiden Pädagogen Carsten und Benjamin bringen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ein faszinierendes Zirkusabenteuer. Vergünstigte Getränke sollen auch Familien mit schmalerem Geldbeutel einen schönen Sonntag garantieren.

Das Streetfood Festival öffnet vom Donnerstag 20.06. bis Sonntag 23.06. jeweils um 11.00 Uhr und schließt um ca. 22.00 Uhr seine Food Trucks.

Weitere Informationen zum Street Food Festival Esslingen finden Sie auf Facebook unter www.facebook.com/StreetFoodFestivalEsslingen