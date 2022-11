VOR|SPIEL zu "Corpus Delicti"

Auf vielfachen Wunsch bietet die Abteilung Theaterpädagogik des Theaters Heilbronn jetzt auch stückbegleitende Workshops für erwachsenes Publikum an.

Im neuen Format VOR|SPIEL können Interessierte mit spielpraktischen Übungen und sehr viel Spaß in die Thematik und Ästhetik eines Stückes eintauchen. Hinterher besucht die VOR|SPIEL-Gruppe gemeinsam die Vorstellung. Das erste VOR|SPIEL findet am 1. Dezember um 17 Uhr zu »Romeo und Julia« statt. Im Anschluss, um 19.30 Uhr, geht's gemeinsam in die Vorstellung. Hinterher gibt es die Möglichkeit für ein Nachgespräch. Der Workshop ist nur im Zusammenhang mit dem Theaterbesuch buchbar. Anmeldungen an kasse@theater-hn.de.

Mitbringen muss man nur Interesse für das Theater. Weitere VOR|SPIEL-Termine sind am 15. Januar um 17 Uhr zu »Corpus Delicti«, am 29. März um 17 Uhr zu »Gott« und am 23. Juni um 17 Uhr zu »Die Physiker« - jeweils mit anschließendem Besuch der genannten Vorstellung.

Nachfragen beantwortet die Leiterin der Theaterpädagogik Natascha Mundt unter mundt@theater-hn.de

Hier noch einmal die Fakten im Überblick.

Termine:

Do., 01.12.2022, 17:00-19:00 Uhr: »Romeo und Julia«

So., 15.01.2023, 17:00-19:00 Uhr: »Corpus Delicti«

Mi., 29.03.2023, 17:00-19:00 Uhr: »Gott«

Fr., 23.06.2023, 17:00-19:00 Uhr: »Die Physiker«

Das »Vor|Spiel« ist nur in Verbindung mit dem Kauf einer Eintrittskarte buchbar.

Anmeldungen unter kasse@theater-hn.de

Anmeldeschluss jeweils eine Woche vor dem Workshop.