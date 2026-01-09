Erste-Hilfe-Kurs für Kinder
Beim Ersthelfer von morgen erwartet euch ein spannesndes Ferienprogramm rund um das Theme Erste Hilfe! Geminesam mit der JOhanniter-Unfall-Hilfe lernen Kinder im alter von 6-11 Jahren auf Spielerische Weise, wir man in Notfällen richtig helfen kann.
Was lernt ihr?
. wie man den Notruf richtig absetzt,
. was in einem Verbandskasten erhalten ist,
. wie Wunden versorgt werden
. wie man verletzten Personen hilft
. und warum Helfen so wichtig ist
. Was für Fahrzeuge wir haben :)
Natürlich wird nicht nur zugehört-die Kinder dürfen viles selber ausprobiernen und mitmachen. Spaß Teamarbeit und spannende Übungen stehen dabei im Mittelpunkt.