Ersthelfer von Morgen

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Göppingen 73035 Göppingen

Erste-Hilfe-Kurs für Kinder

Beim Ersthelfer von morgen erwartet euch ein spannesndes Ferienprogramm rund um das Theme Erste Hilfe! Geminesam mit der JOhanniter-Unfall-Hilfe lernen Kinder im alter von 6-11 Jahren auf Spielerische Weise, wir man in Notfällen richtig helfen kann. 

Was lernt ihr? 

. wie man den Notruf richtig absetzt, 

. was in einem Verbandskasten erhalten ist, 

. wie Wunden versorgt werden 

. wie man verletzten Personen hilft

. und warum Helfen so wichtig ist 

. Was für Fahrzeuge wir haben :) 

Natürlich wird nicht nur zugehört-die Kinder dürfen viles selber ausprobiernen und mitmachen. Spaß Teamarbeit und spannende Übungen stehen dabei im Mittelpunkt. 

Info

Göppingen 73035 Göppingen
Kinder & Familie

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