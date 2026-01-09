Erste-Hilfe-Kurs für Kinder

Beim Ersthelfer von morgen erwartet euch ein spannesndes Ferienprogramm rund um das Theme Erste Hilfe! Geminesam mit der JOhanniter-Unfall-Hilfe lernen Kinder im alter von 6-11 Jahren auf Spielerische Weise, wir man in Notfällen richtig helfen kann.

Was lernt ihr?

. wie man den Notruf richtig absetzt,

. was in einem Verbandskasten erhalten ist,

. wie Wunden versorgt werden

. wie man verletzten Personen hilft

. und warum Helfen so wichtig ist

. Was für Fahrzeuge wir haben :)

Natürlich wird nicht nur zugehört-die Kinder dürfen viles selber ausprobiernen und mitmachen. Spaß Teamarbeit und spannende Übungen stehen dabei im Mittelpunkt.