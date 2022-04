Erstklassige Beatles Tribute Band!

Die Diskothek »Black Mustang« schrieb jahrzehntelang Reutlinger Diskothekengeschichte. Auch NDW-Stars wie Peter Schilling kamen gerne zu Heinz Bertsch an die Lindachstraße. Der Reutlinger hat 35 Jahre lang für den guten Ton in der Disco-Szene der Achalmstadt gesorgt. Jetzt bringt er wieder starke Tribute-Bands auf die Bühne. So begeistert an diesem Abend eine der Tribute Bands »Help!« die Zuschauer. Sie begeistern durch ihre lupenreine Wiedergabe von Songs aus der gesamten Karriere der Beatles.

»Help! A Beatles Tribute«, Freitag, 8. April, 20 Uhr

Verbilligter Kartenvorverkauf für Veranstaltungen am 08.04.2022, 19,- Euro zzgl. VVK, Abendkasse 23,- Euro. Tickets: GEA-ServiceCenter 07121/302-210

Tickets gibt es auch hier: easyticket.de, eventim.de