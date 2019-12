Er ist wieder da

Berlin, 21. Jahrhundert: ein Mann mit unverkennbarem Oberlippenbart – Adolf Hitler ist zurück. Ohne Krieg, ohne Partei, ohne Eva. Dafür nun im tiefsten Frieden, unter Tausenden von Ausländern und in einem Land, regiert von einer Kanzlerin. Über 70 Jahre nach seinem vermeintlichen Ende strandet er in der Gegenwart, stiftet größte Verwirrung und versteht selbst am wenigsten warum. Blitzschnell analysiert er den Zustand der maroden Gesellschaft und erkennt, was zu tun ist: Er geht zum Fernsehen. Denn mit Propaganda kennt er sich aus.

Eine Mediensatire, die danach fragt, wo genau die Grenze des guten Geschmacks verläuft, oder ob sie ganz und gar abgeschafft wurde.