erwach(s)en

Auf dem Papier sind die Spieler*innen im Labor alle „erwachsen“. Aber was heißt das? Bin ich erst erwachsen, wenn ich Versicherungen abschließe oder schon, wenn mich die riesige Butterauswahl im Supermarkt nicht mehr überfordert? Bin ich an dem Punkt erwachsen, an dem ich mich an das unbeschwerte In-den-Tag hineinleben zurücksehne, während ich mich antreibe, zur Uni zu gehen, Sport zu machen und gesund zu essen?

Viele erste Male: Eigener Haushalt, eigenes Geld, eigene Entscheidungen und Verantwortung. Ein Kaleidoskop an Bildern über Gewinne, Verluste und die verschiedensten Wege in die Erwachsenenwelt.