Erwachen aus dunkler Nacht – Motette

Klavier & Violine.

Werke von Sergej Prokofjew (Sonate Nr. 1 f-Moll, op. 80), Johannes Brahms (Sonate Nr.1 G-Dur, op. 78); Sachi Nagaki (Bösendorfer-Flügel), Kaoru Yamamoto (Violine).

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.

In der Motette erklingen hochklassige Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik unterschiedlicher Stile. Psalm, Schriftlesung, Gebet sowie ein Gemeindelied sind feste Elemente dieses musikalischen Abendgottesdiensts.