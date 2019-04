Erwin aus der Schweiz

Marc Haller, der verzaubernde Comedian ist in Österreich und der Schweiz längst eine Größe im Comedy-Business. Seit dem vergangenem Jahr ist er auch in Deutschland sehr erfolgreich unterwegs. Der Zauberer und ausgebildete Schauspieler hat auf den Bühnen immer sein schrulliges Alter Ego «Erwin» dabei. Der schräge, etwas verklemmte jedoch stets liebenswürdige Schweizer ist die Hauptfigur in seiner Show. Und diese Show hat es in sich! Sie ist nicht klassische Comedy und auch nicht klassische Zauberei. Sondern eine raffinierte Mischung aus beidem. Der Gewinner des «Prix Walo 2013» und des «Swiss Talent Award 2014» stapelt bewusst tief. «Der Zauberer sitzt immer auf dem hohen Ross und hat eine Aura der Unantastbarkeit. Erwin ist jedoch der schusselige Typ, der ebenso gut im Bus auf dem Platz neben dir sein Ticket nicht findet oder sich im Restaurant versehentlich die Suppe über die Hosen schüttet»