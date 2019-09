Erwin und Edwin

× Erweitern Erwin & Edwin

4 Musiker, eine Mission: Funky Brass- und Elektronik-Klänge verschiedenster Art zu vereinen, um damit das Publikum zum Tanzen und Toben zu bringen!

Gut 3 Jahre haben Erwin & Edwin am perfekten Sound für ihr Debüt-Album gefeilt, das am 18.03.2016 das Licht der Welt erblickte. Eingebettet in eine Geschichte gegen Rassismus und Fremdenhass stellt die Band mit „Messing“ ihre musikalische Vielfalt unter Beweis. Ein Genre übergreifendes Werk, das sowohl die Tanzbeine als auch die Gehirnzellen stimuliert. Nach den Erfolgen ihrer vorigen Singles und EPs – Chart-Platzierungen / Airplays auf diversen österreichischen Radiosendern (FM4, Ö1, Radio Soundportal, uvm...) - setzte der erste Longplayer einen neuen Meilenstein in der Bandgeschichte. Von den Berliner Blogrebellen wurde gar schon die Weltherrschaft angekündigt – es sei nur noch eine Frage der Zeit. Das nicht weniger schmeichelhafte Kompliment „Erwin & Edwin funktioniert immer, egal vor welcher Crowd“ konnte die Band bereits auf Bühnen wie FM4 Frequency Festival, Open Flair, Woodstock der Blasmusik und Szene Open Air bewahrheiten. Im Jahr 2018 beginnt ein neues Kapitel der Band, die nun mit zwei blutjungen Neuzugängen, frischer Motivation und noch mehr Brass die europäischen Clubs und Festivals unsicher macht. New music coming soon!