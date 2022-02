Unter welchen Rahmenbedingungen fand weibliches Engagement vor 30 und 40 Jahren statt? Was wollten Feminist*innen jener Tage erreichen –

und wo ging ihr Engagement in den Jahren dazwischen hin? Welche Folgen hat das für junge Frauen* heute? Was wollen diese bewegen und was bewegt sie, sich zu engagieren? Ein intergeneratives Gespräch mit Blick auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen.