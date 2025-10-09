Erzählcafé – Erzähl mir deine Geschichte!

Lesung einer Migrationsgeschichte, Gespräch, Musik

Für Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, und solche, die gerne zuhören.

Seit nunmehr zehn Jahren werden Lebensgeschichten von Menschen, die nicht in Deutschland geboren wurden, von ehrenamtlichen Redakteur:innen der Erzählwerkstatt für Menschen aus aller Welt gesammelt und in Kooperation mit der keb Heilbronn im regelmäßigen Erzählcafé vorgelesen und musikalisch umrahmt. Ein anschließendes Interview mit der Erzählerin/dem Erzähler und Fragen aus dem Publikum ermöglichen einen interkulturellen Austausch und lassen Vielfalt erlebbar werden.

Wer das Projekt mit seiner Lebensgeschichte, als Redakteur:in oder musikalisch unterstützen möchte, kann sich gerne bei der keb Heilbronn melden.

Petra Müller, Sinologin und Frank Lutz, Redakteur

Ingrid Wegerhoff, Leiterin keb Heilbronn

Kurs-Nr.: 25229