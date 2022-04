Erzählende Affen - Das gute Buch

„Erzählende Affen“ – mit diesem Titel lädt die Reihe "Das gute Buch" zur nächsten Folge ein und bittet Samira El Ouassil und Friedemann Karig an die Seite von Sandra Richter und Denis Scheck.

Eine starke Geschichte kann Wahlen entscheiden, Menschenleben retten, aber auch Kriege auslösen und Ungerechtigkeit zementieren. Samira El Ouassil und Friedemann Karig verfolgen in ihrem Band „Erzählende Affen“ diese zwiespältige Wirkungsmacht von Mythen, Lügen, Utopien von der Antike bis zur Gegenwart und zeigen, welche Erzählungen uns heute gefährden und warum wir neue benötigen. Samira El Ouassil, geboren 1984 in München, schreibt für das Onlineportal "Übermedien", moderiert im Tandem den Podcast "Sag niemals Nietzsche" und schreibt eine Online-Kolumne für den SPIEGEL. Zusammen mit Friedemann Karig ist sie seit 2020 im Podcast "Piratensender Powerplay" zu hören. Friedemann Karig, geboren 1982, schreibt u.a. für die "Süddeutsche Zeitung" und "Die Zeit“. Er moderierte „Jäger&Sammler“ von „funk“, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF. 2017 erschien sein Buch „Wie wir lieben. Vom Ende der Monogamie“. Zu den erzählenden Affen kommen an diesem Abend drei weitere Bücher ins Gespräch: „Das rationale Tier“ von Ludwig Huber mit überraschenden Forschungen zum tierischen Denken, „Der Wolf und wir“ von Kurt Kotrschal und „Matou“, ein Roman über die 7 Leben einer Katze von der französischen Revolution bis zu Andy Warhols New York, von Michael Köhlmeier.

