ERZÄHLSALON 2

Der Erzählsalon ist eine begleitende Veranstaltung zur Ausstellung von Almog Barzilay Rozenpik // Good Enough Family.

Die Künstler*innen Christina Laube und Mehrdad Zaeri – das Duo Sourati – präsentieren ihre Graphic Novel Anna – Was die Zeit nicht heilt, basierend auf einer wahren Geschichte einer Kriegsüberlebenden. Sie geben Einblicke in die Entstehung des Buches, das von einer traumatischen Kindheit im Krieg erzählt und ein kraftvolles Plädoyer für den Frieden ist.

Das Duo Sourati bringt Geschichten nicht nur aufs Papier, sondern auch durch poetische Wandbilder in den öffentlichen Raum. 2022 waren sie mit der berührenden Rauminstallation Dedicated to Tati – einer künstlerischen Reaktion auf den Krieg in der Ukraine – zu Gast in der Kunsthalle Göppingen.