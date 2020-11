Erzählstunde aus dem Leben

Mehrnousch Zaeri-Esfahani, geboren 1974 in Iran, bietet eine ungewöhnliche Matinee an. Sie erzählt ganz in persischer Tradition Anekdoten aus ihrem neuesten Roman "Wer weiß, wofür das gut war..." und aus ihren 2016 erschienenen und preisgekrönten Büchern "33 Bogen und ein Teehaus" und "Das Mondmädchen". Sie erzählt von fantastischen oder wahren Geschichten, von der Flucht ihrer Familie über die Türkei und durch das Loch in der ostberliner Mauer nach Deutschland, während das Publikum ab 12 Jahren sich zurücklehnt und in verrückte Geschichten eintaucht. Melancholie und Situationskomik wechseln sich ab und lassen eigene Geschichten lebendig werden. Ist es nun ein Erzählabend, eine Lesung oder der Werkstattbericht einer Künstlerin? Wer weiß das schon..."