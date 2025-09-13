Erzählzeit der Leseclubaktion HEISS AUF LESEN©

Was bedeutet der Leseclubaufkleber?

Alle Bücher der Stadtbücherei sind bei der Aktion dabei! Nur die neuen Bücher sind markiert mit dem „HEISS-AUF-LESEN 2025“-Aufkleber.

"Erzählzeiten"

Wenn ihr ein Buch gelesen habt, bringt ihr das Buch und euer Logbuch zu den „Erzählzeiten“ mit. Zu diesen Erzählzeiten haben die Lesepatinnen und Lesepaten ein offenes Ohr für eure Buchbesprechungen:

Dienstag und Samstag: 10:00 bis 11:30 Uhr

Mittwoch und Donnerstag: 16:30 bis 18:00 Uhr

Für jedes vorgestellte Buch erhaltet ihr einen Stempel ins Logbuch.

Die Aktion läuft bis einschließlich 16.09.2025. An dem Tag könnt ihr von 16:30 bis 18:00 Uhr euer Buch vorstellen.

Abschlussfeier am 20. September

Mit mindestens drei Stempeln im Logbuch und der Abgabe des Logbuchs bis 16. September seid ihr bei der Abschlussfeier am 20. September dabei!