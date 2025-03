„Zu der Zeit als ……“ – so beginnt die Erzählerin „die Malla“ ihre Geschichten für Groß und Klein im Innenhof des Hauses der Geschichte Dinkelsbühl.

Die „Malla“ erzählt von längst vergangenen Zeiten. Geschichten von früher und heute erwartet die Besucher!

Der Eintritt in den Innenhof ist frei, Spenden für die Geschichtenerzählerin sind erwünscht. Die Erzählzeit findet an beiden Tagen in der Zeit von 10 bis 15:00 Uhr nach Bedarf statt.