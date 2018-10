Erzähl doch mal, wie war das damals?

Kindheit verlief früher auch in Tübingen anders als heute, weniger verplant, weniger behütet, mit weniger elterlicher Aufsicht. Wie sah das Leben von Kindern im Alltag damals aus? Wie war das im Kindergarten und in der Schule? Wie gestaltete sich das Verhältnis zu den Eltern, zur Nachbarschaft, zur Verwandtschaft? Einige Ur-Tübinger, die in der Tübingen Altstadt, insbesondere der Unterstadt aufgewachsen sind, nehmen an diesem Erzählabend teil.

Auch das Publikum erhält die Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Moderiert wir das Gespräch von Gabriele Huber, Beirätin der SHB Ortsgruppe Tübingen und Autorin des Interviewbandes Kriegerles und Geigenspiel.