Sprechen & zuhören: wie geht es mir in der Demokratie?

Sprechen & Zuhören ist ein Format, das von Mehr Demokratie e.V. entwickelt wurde. Dieses besondere Dialogangebot ermöglicht ein neues Miteinander.

Alle Teilnehmenden erfahren darin einen hierarchiefreien Austausch, in dem das eigene Erleben mitgeteilt werden kann. Dies wird dadurch erreicht, dass in kleinen Gruppen à vier Personen jede*r gleich viel Redezeit bekommt. Nacheinander spricht eine Person für vier Minuten, während die anderen drei dabei "nur" aufmerksam zuhören. So entsteht ein Austausch, in dem ein gesellschaftliches Thema nicht mit rationalen Argumenten besprochen wird, sondern vor allem emotionale Aspekte Platz finden. Zuhören und Gehört werden bewirken oft Erstaunliches: Es entsteht Verbundenheit.

Zur kommenden Landtagswahl wird es um die Frage "Wie geht es mir in der Demokratie?" gehen.

Die Veranstaltung wird von zwei ausgebildeten Mitarbeiter*innen von Mehr Demokratie e.V. moderiert und gemeinsam mit dem club w71 angeboten. Zum Abschluss gibt es Kaffee, Kuchen und kalte Getränke.

Die Anzahl der Teilnehmenden ist auf 40 beschränkt, deshalb ist eine Anmeldung unbedingt notwendig, telefonisch unter 07934-3054 oder per Mail an buecherei@weikersheim.de

Wir freuen uns auf eine große Nachfrage und machen bei Interesse auch zu einem späteren Zeitpunkt weitere Termine möglich.