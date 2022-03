Es fiel vom Himmel - Vorlesestunde

Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren. Dauer ca. 45 Minuten. Mit Stempeln für den Treuepass. Die Teilnahme ist kostenlos.

In der Insektenwelt ereignet sich ein Wunder: Eine Murmel fällt vom Himmel und bringt große Unruhe in die Gemeinschaft. Die Spinne errichtet ein Freilichtmuseum, in dem man gegen eine Gebühr die Kugel besichtigen darf. Es kommt zur Katastrophe, doch die Spinne macht den Schaden wieder gut.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist ab 30.03. telefonisch unter 07144/17125 oder per E-Mail an leitung@stadtbuecherei-marbach.de möglich. Es können maximal 4 Kinder zusammen angemeldet werden. Ein Kind kann die Vorlesestunde nur einmal pro Monat besuchen.

Ein Hygienekonzept liegt vor. Es gelten die aktuell gültigen Coronaregelungen.