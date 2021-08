ES funkelt – Einkaufen bis Mitternacht am 11. September

Zum Abschluss des SommerFUNKELN heißt es am Samstag, 11. September 2021 „ES funkelt – Einkaufen bis Mitternacht“. Die Fachgeschäfte sind lange geöffnet und auch in der Gastronomie kann man bis in die späten Abendstunden den letzten Samstag der Sommerferien mit Freunden und Familie genießen.

Illuminierte Plätze verzaubern die Innenstadt, Lichterkegel leuchten den Weg, Walk Acts und Straßenmusik – u.a. in der Küferstraße und im Metzgerbach – schaffen eine angenehme Atmosphäre zum Schlendern, Schauen, Shoppen und Schlemmen.

Der Lichtermarkt findet im Anschluss an den Wochenmarkt auf dem Marktplatz statt. Der Nachtflohmarkt - mit Kunsthandwerk, Flohmarktware, Antiquitäten und Dekoration - wird in der Ritterstraße bis hinein in die Küferstraße sowie in der Bahnhofstraße sein.

Bis 24 Uhr öffnen: Blickfang Boutique, Die Rote Zora, GALERIA Karstadt Kaufhof, Hofmeister City Küchen, Juwelier Burkhardt, Kögel TREND, Der Malkasten, Modehaus Kögel, MTAE Medizinisch Technische Akademie, N°44 GLÜCK STORE, ohne ebbes s'unverpackt lädle, POPPINSKI Laden Werkstatt Café, Schuhhaus Fischer, Spielhansl, tragbar.pure, tragbar.pink, tragbar.men, Tritschler Haushaltswaren, wasni - wenn anders sein normal ist, Weingärtner Esslingen sowie viele verschiedene Fachgeschäft im Einkaufscenter Das ES!.

Bis in den späten Abend öffnen: Bike Mayer, Bitcoin Store, BRILLENARCHIV3, Carpe Diem, Copy-Print, Enkel Schulz, Gesundheitscenter Fiala, Juwelier Lepple, Kochlöffel, La Galette, LAVAZZA Café Espresso Bar, Marc O'Polo, More & More, Drogeriemarkt Müller, Paulette mODE kUNST, Photo Side, Provinzbuch, Schlips & Co Männermode, ShoeTown Werdich, Sport Flöss, Stadtinformation, Messer Trittler, Weltladen und einige mehr.

Alle Informationen zu den Aktionen finden sich aktuell stets auf www.city-esslingen.de und www.instagram.com/city.esslingen.