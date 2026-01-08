Es klopft bei Wanja in der Nacht

In einer eisigen Winternacht pochen nacheinander Hase, Fuchs und Bär an Wanjas Tür und begehren Einlass.

Weil der Schneesturm so fürchterlich tobt, schwören sie, einander nichts zuleide zu tun, und halten dies auch die ganze Nacht durch.

Am nächsten Tag sind alle wieder verschwunden, und nur anhand der verschiedenen Tierspuren, die in drei Richtungen auseinandergehen, weiß Wanja, dass er nicht geträumt hat. Er fragt sich: Haben sie wirklich diese Nacht gemeinsam zugebracht? Was so ein Schneesturm alles macht!