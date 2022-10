Es klopft bei Wanja in der Nacht

Artisjok Theater

„Weit fort in einem kalten Land steht Wanjas Haus am Waldesrand…“ Während eines heftigen Schneesturms suchen die Tiere des Waldes Schutz und Zuflucht in Wanjas gemütlicher Forsthütte. Nacheinander klopfen Hase, Fuchs und Bär in ihrer Not an Wanjas Tür. Und alle haben sie Angst: vor dem Sturm natürlich; doch noch mehr voreinander, denn alle Gäste waren es seit jeher gewohnt, sich zu meiden. Während draußen der Schneesturm tobt, bietet Wanja ihnen ein sicheres Schlafplätzchen in seiner Hütte an. Hase, Fuchs und Bär rücken zusammen, verbringen diese Nacht friedlich beisammen und können in der Zeit der Not ihre Feindschaft einmal vergessen.

Veranstalter: Spiel-Mobil Kraichgau e.V.

Vorverkauf: Kartenvorverkauf im Bücherland Sinsheim, Buchhandlung Doll oder info@spielmobil.org