Es lebe der Austropop!

Eine musikalische Reise durch Österreich.

Die Musiker Armin Stocker und Christian Auer lassen zusammen mit ihrer Band Hits wie Skifoan, Strada del sole, Fürstenfeld, Es lebe der Sport, Der Kommissar, Es lebe der Zentralfriedhof, Banküberfall, Macho Macho und viele andere erklingen.

Stockerer und Auer, zwei wunderbare Musiker, die die tägliche Überdosis an Medienberichten und gesellschaftlichen Problemen satt haben, sind reif für die Insel. Sie beschließen auszusteigen und begeben sich auf eine Reise in Richtung Süden. Dabei trampen sie durch Österreich und lernen die Spezialitäten der österreichischen Mentalität und eine Menge schräger Typen kennen. Es wird eine große Reise durch die faszinierende Welt des Austropop – mit Liedern von Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, Georg Danzer, Falco, Peter Cornelius und STS. Gleichzeitig bietet sich ein tiefer Einblick in menschliche Themen und Sehnsüchte. In humorvollen Szenen und Dialogen, gewürzt mit einer kräftigen Portion österreichischem Schmäh, finden die beiden schließlich über die phantastischen Songs wieder zu sich selbst …

Was hier vor den Augen und Ohren des Publikums entsteht, ist ein großartiger musikalischer Abend, lebendiges Theater mit Sentiment und Tiefe!