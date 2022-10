Es muss ja nicht nur Schiller sein ....

Literarischer Spaziergang durch Marbach

In Marbach steht Schillers Geburtshaus, das weiß hier jedes Kind. Der frühen Schillerbegeisterung der Marbacher Bürger ist zu verdanken, dass aus dem verschlafenen Provinzstädtchen eine international bekannte Literaturstadt wurde, die bis heute Autoren, Gelehrte und Literaturbegeisterte aus aller Welt anzieht – und viele von ihnen literarisch inspiriert hat. Aber auch Ottilie Wildermuth (1817-1877), mit ihren Jugendbüchern, Novellen und schwäbischen Idyllen die bekannteste Schriftstellerin ihrer Zeit, verbrachte hier ihre Kindheit und Jugend. So ist über Schiller hinaus noch manches in der Literaturstadt am Neckar zu entdecken.

Der Spaziergang beginnt bei der Alexanderkirche am Fuße Marbachs und folgt den literarischen Spuren durch die idyllische Altstadt mit dem Geburtshaus Friedrich Schillers, den Wohnstätten seiner Marbacher Vorfahren und dem Elternhaus Ottilie Wildermuths bis zur Schillerhöhe, wo Schiller-Nationalmuseum, Deutsches Literaturarchiv und Literaturmuseum der Moderne das Dichter-Denkmal umgeben. En passant, aus dem Blickwinkel der Dichter, wird auch die ins frühe Mittelalter reichende Marbacher Geschichte lebendig.

Konzeption: Heike Schillo, Andrea Hahn. Führung: Heiko Kusiek.

Preis: 12,00 Euro pro Person.

Eine Anmeldung ist bis 04.11.2022 erforderlich unter Telefon 07144/841216 oder E-Mail info@litzspaz.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.