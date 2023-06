Es war einmal in Mergentheim...

1791 war der knapp 20-jährige Beethoven als Bratschist mit der Bonner Hofkapelle beim Generalkapitel des Deutschordens in Mergentheim.

Damals ahnt wohl noch niemand etwas von seiner späteren Rolle in der Musikgeschichte. Doch in privaten Kreisen hat er bereits Klavier gespielt und da ist ihm außerordentliches Talent attestiert worden. Der Kirchberger Komponist Carl Ludwig Juncker hat darüber als Musikjournalist geschrieben. Am Originalschauplatz von damals erklingt das Streichquartett Nr. 9 C-Dur op. 59/3, entstanden 1806. Zu hören gibt es außerdem ein seltenes Quartett von Carl Arnold, der 1794 in Mergentheim geboren wurde.

Er ist der Sohn des Niedernhaller Komponisten und Cellisten Johann Gottfried Arnold. Klingende Zeitgeschichte der Gegenwart!