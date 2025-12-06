Es weihnachtet sehr

Die Bastelangebote haben einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad und für jeden Bastelfan ist etwas dabei.

An diesem Nachmittag basteln wir Weihnachtsgeschenke und Weihnachtsdekorationen. Adventsengel, einfache Krippenfiguren, selbstgestaltetes Weihnachtspapier, Fröbelsterne und vieles mehr. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Es werden Materialien aus Jute, Glas, Filz, Goldhaar, Watte, Wolle, Pappe, Tonpapier und Korken verwendet.

Die gebastelten Gegenstände können mit nach Hause genommen werden.

Hab Spaß und meld dich im Kloster an. Die Plätze sind begrenzt.