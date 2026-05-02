Es wirkt nicht, aber dafür langsam

Ein mysteriöser Patient wird mit einer Schusswunde ins Krankenhaus eingeliefert. Er schwebt in Lebensgefahr.

Die Krankenschwester pflegt ihn – und versucht, sein Geheimnis zu ergründen. Muss sie ihn dafür verführen? Oder foltern? Oder beides zugleich?

Jedenfalls wird sie mit ihm alle Metamorphosen des Schmerzes durchschreiten und sich auf eine aberwitzige Irrfahrt durch sämtliche Ärgernisse des Gesundheitssystems begeben müssen: Unerreichbare Ärzte, unverfügbare Medikamente, unverständliche Fachwörter, unleserliche Rezepte, unendliche Wartezeiten, unbezahlbare Rechnungen, unheilbare Wunden.

Wird es der Patient schaffen? Will er es überhaupt? Wer ist er? Wer hat auf ihn geschossen? Wird der Arzt jemals kommen? Ist dieser Ort wirklich ein echtes Krankenhaus – und ist sie eine echte Krankenschwester? Können all diese Fragen gelöst werden? Und werden sie überhaupt gestellt?

Nichts ist klar, nichts ist sicher, nichts belanglos und doch nichts ganz ernst in diesem grotesk-hintergründigen, realistisch-surrealen Delir voller aberwitziger und zugleich hochpoetischer Dialoge, die das Gefühl des Schmerzes selbst sezieren – ein einsames und zugleich verbindendes Gefühl, das wir alle kennen, ob Liebesschmerz oder Weltschmerz, Regelschmerz oder Phantomschmerz, Lustschmerz oder Verlustschmerz.

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