Es wirkt nicht, aber dafür langsam

Ein mysteriöser Patient wird mit einer Schusswunde ins Krankenhaus eingeliefert. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Krankenschwester pflegt ihn – und versucht, sein Geheimnis zu ergründen.

Muss sie ihn dafür verführen? Oder foltern? Oder beides zugleich? Jedenfalls wird sie mit ihm alle Metamorphosen des Schmerzes durchschreiten und sich auf eine aberwitzige Irrfahrt durch sämtliche Ärgernisse des Gesundheitssystems begeben müssen.

Nichts ist klar, nichts ist sicher, nichts belanglos und doch nichts ganz ernst in diesem grotesk-hintergründigen, realistisch-surrealen Delir voller aberwitziger und zugleich hochpoetischer Dialoge, die das Gefühl des Schmerzes selbst sezieren.

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