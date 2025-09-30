Die Waldluft ist fast regungslos, leichter Nebel liegt über dem Boden, und kleine Tiere rascheln. Der Jäger sucht mit voller Aufmerksamkeit nach seiner Beute. Als er sie in der Ferne erblickt, zielt er konzentriert – und schießt! »Escape« (AT) beginnt (wie jede gute Geschichte) mit dem Anfang: der Entstehung der Zivilisation. Mit der Geschichte der ersten Jagd, dem ersten symbolischen Moment patriarchaler Narrativ- und Identitätsbildung. Die Storyteller*in von Escape versucht, diese Entstehungsgeschichte mithilfe der Sprache des Figurentheaters neu zu deuten – durch assoziatives Denken, Perspektivwechsel, den Dialog mit Objekten und Materialien, durch Unbeholfenheit und Absurdität.