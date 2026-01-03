Escape-Room-Dinnershow "Knack den Geschmack" bietet Rätselspaß und Genuss in 3 Gängen. Gäste lösen Hinweise, kombinieren Botschaften und knacken Codes, um den legendären Champagner zu befreien.

🕵️‍♀️ ESCAPE-DINNER: „Knack den Geschmack“ Escape-Room als Dinnershow

Das ESCAPE-DINNER „Knack den Geschmack“ serviert Rätselspaß auf den Teller

🍽️ Ein Abend. Drei Gänge. Unzählige Geheimnisse.

Bei dem ESCAPE-DINNER „Knack den Geschmack“ erleben die Gäste einen Abend voller Spannung und Genuss: Ein exklusives 3-Gang-Menü trifft auf interaktive Rätsel voller Nervenkitzel – ganz im Stil eines Escape-Rooms, nur stilvoll am Tisch und in bester Gesellschaft.

Im Mittelpunkt steht die mysteriöse Legende eines verbotenen Champagners, dessen Rezeptur so mächtig war, dass er einst aus dem Verkehr gezogen und die letzte Flasche in einem geheimen Safe eingeschlossen wurde. Doch bei dieser Dinner-Show rückt der Safe wieder ins Rampenlicht: sichtbar auf der Bühne, zum Greifen nah – und dennoch unerreichbar. Noch

„Knack den Geschmack“ entführt die Gäste in eine fesselnde Story voller Geheimnisse, kulinarischer Highlights und cleverer Herausforderungen. Während das Menü serviert wird, gilt es, mit dem eigenen Team knifflige Hinweise zu entschlüsseln, versteckte Botschaften zu kombinieren und mysteriöse Codes zu knacken. Unterstützt wird das Ganze durch unterhaltsame Videoeinspieler, schräge Charaktere und überraschende Momente. Jedes Team erhält zusätzlich ein Tablet mit einer speziell entwickelten App, die durch das Escape-Dinner führt, Punkte sammelt und versteckte Hinweise bereithält.

Das Event ist in drei Rätselrunden gegliedert, zwischen denen jeweils ein Gang serviert wird. So wechseln sich Spannung und Genuss auf perfekte Weise ab. Und das Beste: Vorkenntnisse braucht niemand. Ob Firmenfeier, Freundesrunde oder Weihnachtsdinner – Teamgeist, Neugier und ein gutes Auge genügen völlig, um Teil dieses einzigartigen Dinners zu werden.

Während die Teams rätseln, lachen und mitfiebern, steigen die Spannung und die Punktestände – denn nur ein Team wird am Ende den entscheidenden Code knacken und den legendären Champagner aus dem Safe befreien dürfen.

Ein interaktives Dinner-Event, das mehr bietet als gutes Essen: Es verbindet Genuss, Unterhaltung und Nervenkitzel in einer Show, die in Erinnerung bleibt.

Wer knackt den Geschmack und gewinnt den verbotenen Champagner?