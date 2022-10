Vom 31. Oktober 2022 bis 4. November 2022 gibt es in Kooperation mit der Zehntscheuer Deizisau ein Escape game. Es richtet sich an Gruppen von 2 bis 6 Personen, die Spaß am Lösen von Detektivspielen haben und mindestens 10 Jahre alt sind. Spielort ist die Zehntscheuer Deizisau (Im Kelterhof 7, Deizisau).

Es gilt den Fall des gestohlenen Geschwister-Kelchs zu lösen. Hierfür benötigen wir eure Unterstützung. Zum aktuellen Zeitpunkt steht die Leiterin des kulturgeschichtlichen Museums vom Katharinen Kloster am Berg unter Verdacht, den unendlich wertvollen und nicht wieder beschaffbaren Geschwister-Kelch gestohlen zu haben. War sie es wirklich?

Es gibt noch freie Termine.

Weitere Informationen, Preise und eine Übersicht zu den Spielterminen können unserer Homepage unter kiwi-wernau.de/aktuelles/escape-room-0211-07112021/ entnommen werden.

Anmeldungen mit Wunschtermin und Gruppengröße bitte per Mail an booking@werde.me.