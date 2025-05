Escape Room: "Rettet die Demokratie!"

Auf die Teilnehmenden dieses Spieleabends wartet ein Abenteuer der besonderen Art: Professorin Johanna Fritz präsentiert Rätsel, die die Geheimnisse der Demokratie näher beleuchten – aber wer kann die Rätsel lösen?

Ist die Demokratie noch zu retten … oder ist es schon zu spät?

Der Abend richtet sich an alle, die gerne spielen und ist natürlich besonders empfehlenswert für all jene, die mit jungen Menschen zu tun haben: Lehrkräfte, Konfi-Mitarbeiter:innen, Sozialpädagog:innen, Fachkräfte und Ehrenamtliche in der Jugendarbeit oder Jugendgemeinderatsmitglieder. Freuen Sie sich auf ein innovatives Format der Demokratiebildung inklusive garantiertem Rätselspaß in Gemeinschaft!

Spielleitung: Bianca Kuhn, Projektreferentin SKJR Heilbronn, Kurs-Nr.: 2025-32

Eine Veranstaltung von Evangelischer Erwachsenenbildung Heilbronn-Brackenheim in Kooperation mit dem Stadt- und Kreisjugendring (SKJR) Heilbronn e. V.