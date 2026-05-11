ESCHERS.WEIN.MITTWOCH. – After Work im Weingut Escher

Sommerliche After-Work-Abende im Weingut Escher in Schwaikheim: Im idyllischen Innenhof oder in der gemütlichen Weinlounge treffen ausgezeichneter Wein und erfrischende Gin Tonics auf sommerliche Leichtigkeit.

Dazu gibt es eine feine Auswahl an kalten Speisen aus der Weingutsküche – auch vegetarisch und vegan – perfekt, um den Arbeitstag entspannt ausklingen zu lassen und besondere Sommermomente zu genießen.

Keine Anmeldung nötig – einfach vorbeikommen, genießen und den Sommer nicht verpassen! Gerade an warmen Abenden sind die Plätze im Innenhof sehr begehrt.

Unvergessliche After-Work-Momente im Weingut Escher in Schwaikheim warten in diesem Sommer auf besondere Genussmomente.