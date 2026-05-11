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ESCHERS.WEIN.MITTWOCH. – After Work im Weingut Escher

Sommerliche After-Work-Abende im Weingut Escher in Schwaikheim: Im idyllischen Innenhof oder in der gemütlichen Weinlounge treffen ausgezeichneter Wein und erfrischende Gin Tonics auf sommerliche Leichtigkeit.

Dazu gibt es eine feine Auswahl an kalten Speisen aus der Weingutsküche – auch vegetarisch und vegan – perfekt, um den Arbeitstag entspannt ausklingen zu lassen und besondere Sommermomente zu genießen.

Keine Anmeldung nötig – einfach vorbeikommen, genießen und den Sommer nicht verpassen! Gerade an warmen Abenden sind die Plätze im Innenhof sehr begehrt.

Unvergessliche After-Work-Momente im Weingut Escher in Schwaikheim warten in diesem Sommer auf besondere Genussmomente.

Info

Weingut Escher Seestraße 4, 71409 Heilbronn
Essen & Trinken, Stadt & Weinfeste
Weindörfer & Weinfeste
07195
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