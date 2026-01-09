Esel-Trekking für die ganze Familie

Eine Trekking-Tour mit Eseln ist der ideale Ausgleich zu unserer hektischen Zeit. Jede Familie führt einen Esel. Esel sind sanftmütig und feinfühlig und daher für Kinder sehr gut geeignet. Durch den Umgang mit den geduldigen Tieren lernt man ganz nebenbei, Verantwortung zu übernehmen und zusammen zu arbeiten. Die Wanderung dauert 2 1/2 Stunden. Anschließend müssen die Esel noch gebürstet werden.

Bitte beachten: Die Wege dieser Tour sind NICHT mit dem Kinderwagen befahrbar.