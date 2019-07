Eselhock 2019

Feschde Feiern! Genießen Sie in der besonderen Atmosphäre unseres historischen Stadtkerns die Spezialitäten unserer Vereine bei Täleswein, Fassbier und kühlen Getränken. Samstag: 31. August, ab 18 Uhr • Eröffnung an der Weintheke durch Bürgermeister Matthias Bäcker und die Stadtkapelle Neuffen • Livemusik, ab 20:00 Uhr Sonntag: 1. September, ab 11 Uhr • Historische Ausstellung im Stadtmuseum •Weinprobe und Verköstigung in den Weinbergen •Kutschenfahrt in die Weinberge und zurück • Livemusik, ab 11:30 Uhr