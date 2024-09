Event für Mädchen der 3. bis 5. Klassen; Eintrittspreis: 1,00 EUR; Kartenverkauf ab Montag, 30. September 2024, nur bei der Schulsozialarbeit.

Sei dabei, wenn wir uns Glitzer-Tattoos zaubern und bei Singstar und Just Dance so richtig Party machen. Zaubere Deinen eigenen Lippenbalsam und tobe Dich bei kreativen Angeboten aus. Ganz nebenbei darfst Du Dich auch noch beim Tischtennis und am Tischkicker ausprobieren. Unseren Durst stillen wir mit einem leckeren alkoholfreien Cocktail.