Vom luxuriösen Unglück des Reichtums und der Wucht echter Entscheidungen – kurz gesagt: von dem, was wirklich zählt.

München, Achtzigerjahre: Marc wächst in einer Doppelhaussiedlung auf. Er träumt davon, auszubrechen, Schauspieler zu werden und die Welt zu erobern. Sein Freund Roy – eigentlich Robert – hat diesen Traum bereits verwirklicht. Die beiden tauchen in die Glamour-Welt hinein, die sich in der Edeldisco „Roxy“ trifft. Doch die Grenzen zwischen Freundschaft und Rivalität sind manchmal verschwommen. Der Autor Johann von Bülow zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielern seiner Generation. Er spielt an renommierten Theatern wie dem Theaterhaus Bochum und ist in zahlreichen deutschen und internationalen Kino- und Fernsehfilmen zu sehen.

Dauer: ca. 1,5 Stunden (ohne Pause).