20 Jahre Rockgeschichte in neuem Glanz.

Anlässlich ihres Jubiläums präsentiert die Band Poems On The Rocks eine mitreißende Zeitreise durch 20 Jahre Rockgeschichte mit einer einzigartigen künstlerischen Fusion aus Musik, Schauspiel und visueller Kunst. Bekannte Rockperlen vergangener Jahrzehnte von Größen wie CSN, Neil Young, David Bowie, The Beatles, Nick Kershaw, Sting, Peter Gabriel und Pink Floyd werden mit lyrisch-deutschen Übersetzungen

und einer faszinierenden Videoshow von Karsten Hoppe zum Leben erweckt. Während der kraftvolle Gesang von Jörg Krauss und die virtuose Musikalität der Band den perfekten Groove liefern, werden die Texte mit lyrischen deutschen Übersetzungen von Schauspieler Jo Jung, bekannt aus zahlreichen Produktionen von ZDF, SWR und ARTE, fesselnd interpretiert. Diese Show verspricht ein unvergessliches Erlebnis, bei dem Schauspielkunst, Rockmusik und Sprache zu einer einzigartigen Symbiose verschmelzen.

Dauer: 2 Stunden (inkl. Pause).