Workshop "Wertiges Wachs – Schmuckworkshop"

Workshop mit der Goldschmiedin Brigitta Voigt (Karlsruhe) anlässlich der Landesausstellung Kunsthandwerk "Staatspreis Gestaltung Kunst Handwerk" 2024. In Kooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg, dem BdK Bund der Kunsthandwerker Baden-Württemberg e. V und dem Museum im Kleihues-Bau.

Tauchen Sie ein in die Welt der Formgebung und der Wachsschnitzerei. Modellieren Sie mit verschiedenen Werkzeugen und Techniken Ihr eigenes Schmuckstück in Wachs. Anschließend besteht die Möglichkeit dieses in Metall zu gießen.

Teilnahmerzahl: Max. 8 Personen ab 14 Jahren

Anmeldung bitte per E-Mail unter: bdk@kunsthandwerk.de