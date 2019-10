HUNGER ist unser essenziellstes, diversestes und gleichzeitig beängstigendstes Bedürfnis. Wer ständig mehr will, wird fett, spürt aber auch bald die erstickende Leere um sich herum. Wer niemals mehr will, versinkt in Resignation. Und wer gar nichts zu essen hat, stirbt. Der Alternative-7er(!) ESKALATION zeigt sich auf seinem neuen Album HUNGER hörbar gierig, erzählt Geschichten aus diesem Spannungsfeld und bettet sie in einen Sound ein, der genau das ist: verkopft und eingängig zugleich, Indie, Punk, Elektro, immer einen Step drüber, immer eine neue Idee im Ärmel. Nur nicht satt sein und die ausgetretenen Pfade der Vorgänger-Alben verfolgen, die noch sehr viel deutlicher Im Ska verortet waren. HUNGER sorgt für Bewegung. Nach dem Release des Vorgängeralbums „360°“ vor zwei Jahren, ausverkauften Konzerten auf der folgenden Tour durch Deutschland, Festivalbühnen wie dem renommierten Open Flair-Festival und ausverkauften Konzertreihen des Radiosenders egoFM steht für ESKALATION jetzt das nächste Abenteuer vor der Tür: Die Gründung des bandeigenen Labels „schall & rausch“. Das bedeutet Arbeit, Herzblut, aber vor allem Autonomie und die Freiheit, Dinge selbst in die Hand nehmen zu können. Eine Tatsache, die sich beispielsweise im aufwändig gestalteten und veredelten Artwork nebst goldener Vinyl widerspiegelt.