Nach der erfolgreichen Veröffentlichung ihres Top 10-Albums „The Scene" (Century Media/Sony) im August 2017 sowie europaweit ausverkauften Shows im März 2018 kündigen ESKIMO CALLBOY auf Grund der großen Nachfrage acht weitere Konzerte in Deutschland für November 2018 an, um am 02. November im LKA/Longhorn Station zu machen. Special Guest der Tour ist die Deathcore-Band Attila.

Die Erfolgsgeschichte aus dem Pott geht auch mit dem nächsten Album-Tour-Zyklus weiter: Sechs junge Musiker aus dem Ruhrgebiet definieren den Metalcore neu, indem sie von Anfang an über den Tellerrand schauen und sich auch nicht vor Pop-Einflüssen scheuen. Begeisternde Auftritte bei traditionsreichen, aber auch musikalisch unterschiedlich ausgerichteten Festivals wie Wacken oder Southside/Hurricane sowie Headliner-Slots bei Olgas Rock, Mash Up und Rockaue zeigen, wie sehr sich die Sechs im extremen Metal-Segment etabliert haben. Kein Wunder, ESKIMO CALLBOY touren unentwegt und zementieren sich ihren hervorragenden Ruf vor allem durch ihre hochenergetische Live-Show, die einen Konzertsaal immer in einen Hexenkessel verwandelt. Nach den drei Top Ten-Alben „We Are The Mess“(2014), „Crystals“ (2015) sowie „The Scene“ (2017) sind ESKIMO CALLBOY mittlerweile eine feste Größe in der deutschen Live-Szene. Der Grund dafür ist simpel: Niemand investiert so viel Herzblut wie die Band selbst. Mittlerweile produzieren sie nicht nur ihre Musik selbst, sondern auch ihre Videoclips. Bis dahin war es ein langer Weg: 2011 unterzeichnen die sechs Musiker aus dem Ruhrgebiet ihren Plattenvertrag, u.a. nachdem ihre Video-Version des Katy Perry-Hits „California Gurls“ über eine Million Mal auf youtube angeklickt wird. 2012 erscheint das Debüt „Bury Me In Vegas“, eine erfolgreiche Asien-Tour durch Japan, China und Russland folgt. US-Touren als Support von Callejon und Asking Alexandria bilden den Grundstein für eine eigene Headliner-Tour durch Nordamerika, das dem deutsch-französischen Kultursender ‚Arte‘ eine eigene Dokumentation wert ist. Ihre tanzbare, moderne Gitarrenmusik kommt an, u.a. spielen ESKIMO CALLBOY auf dem renommierten Wacken-Festival, sie erhalten den Metal Hammer Award als bester Newcomer 2013. Das zweite Album „We Are The Mess“ erreicht im Januar 2014 einen sensationellen 8. Platz in den deutschen Charts (Platz 64 in Österreich). Zwei ausverkaufte Touren durch Deutschland und Europa schließen sich an. Mit ihrem dritten Album „Crystals“ steigen sie im April 2015 sogar auf Platz 6 der deutschen Charts ein (Österreich Platz 54, Schweiz Platz 70). Die parallele Tour führt sie durch sechs ausverkaufte deutsche Clubs, dann sogar nach Russland und auf diverse Festivals in Deutschland und Österreich. Internationale Tourneen folgen unter anderem mit den US-Bands Five Finger Death Punch und Papa Roach.

Mit „The Scene“ gelingt ihnen im August 2017 ein weiterer Top 10-Hit (Platz 6 der deutschen Charts, Platz 14 in Österreich), auch die folgende Tour im März 2018 ist ausverkauft. Jetzt legt die Band aus dem Ruhrgebiet nach und tourt ein weiteres Mal mit ihrer energetischen Show.

Ein Ende der Erfolgsgeschichte ist nicht abzusehen.