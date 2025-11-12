Wer energiegeladene und schweißtreibende Livekonzerte, musikalische Vielfalt und Bands wie The Cat Empire, Manu Chao, Gogol Bordello oder Chico Trujillo liebt, sollte ESKORZO auf keinen Fall verpassen!

Die 1995 gegründete legendäre Band aus Granada gilt als Vorreiter der "Mestizo"-Bewegung in Spanien und vereint so unterschiedliche Stile wie Cumbia, Afrobeat, Gypsy-Punk, Reggae, Ska, Funk und Jazz.

Beeinflusst von Künstlern wie Fishbone, Red Hot Chili Peppers, Talking Heads, The Clash, Mano Negra oder Los Fabulosos Cadillacs, ist ESKORZO heute selbst eine Referenz für musikalische Fusion auf höchstem Niveau. Live auf der Bühne arbeiten die sieben Musiker nicht nur wie ein Uhrwerk, sondern strahlen dabei auch ausgelassene Spielfreude und puren Wahnsinn aus. Ein Adrenalinschub mit Energie und Schweiß, der das Publikum in eine kollektive Katharsis führt, ganz egal ob bei einem Rock-, Jazz- oder Worldmusic-Festival. Mit mehr als tausend Konzerten weltweit auf dem Buckel, acht veröffentlichten Alben und fast 30 Jahren musikalischer Karriere beschreitet ESKORZO immer wieder neue Wege und gilt als einer der interessantesten und authentischsten Acts der aktuellen Szene. Im November 2023 veröffentlichte die Band ihr siebtes Studioalbum mit dem Titel „Historias de Amor y otras mierdas“ (auf Deutsch: „Liebesgeschichten und anderer Scheiß“), welches 2024 mit mehr als 70 Konzerten in Clubs und auf Festivals in ganz Europa live präsentiert wurde. Und 2025 geht ESKORZO erneut auf Europa-Tour, um sich gebürtig von diesem erfolgreichen Album zu verabschieden und das Publikum bereits mit neuen Songs zum Feiern einzuladen.