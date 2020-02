Wonhee Bae - Violine I, Yuna Ha - Violine II, Jiwon Kim - Viola, Yeeun Heo - Cello.

Die Süddeutsche Zeitung urteilte im Februar 2019: 'Hier musizieren vier junge, noch studierende Instrumentalistinnen mit Tiefe und Reife, die - auch dieses Klischée lässt sich damit vom Tisch fegen - nicht vom Alter abhängt.' Das Esmé Quartet wurde 2016 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln von vier Musikerinnen gegründet. Rasch gelang der Aufstieg des Quartetts, das sich einen Namen als außergewöhnliches Kammerensemble machte. Im Frühjahr 2018 gewannen die vier Künstlerinnen den 1. Preis und vier Sonderpreise bei der Wigmore Hall International String Quartet Competition in London. Jede der Spielerinnen besitzt Qualifikationen als Solistin, sodass das Esmé Quartet vier starke Persönlichkeiten mit gemeinsamem Hintergrund vereint, die sich leidenschaftlich dem Streichquartett-Repertoire widmen.

Programm:

Franz Schubert / Quartettsatz c-Moll D 703, György Ligeti / Streichquartett Nr. 1 'Métamorphoses nocturnes', Ludwig van Beethoven / Streichquartett Nr. 15 a-Moll op. 132