Espace-Game

Nach einem Sternenfall gründeten Gelehrte den Orden der Luminestra und entdeckten einen geheimnisvollen Diamanten aus einem Meteoriten. Sie sahen in ihm den Schlüssel zu den Geheimnissen des Universums.

Mit der Zeit gerieten Orden und Diamant in Vergessenheit. Nun führt euch ein geheimnisvolles Manuskript auf ihre Spur. Löst die Rätsel, entdeckt das Licht des Diamanten und beginnt eure Reise.

Ab 14 Jahren | Eintritt frei

Begrenzte Teilnehmerzahl | Anmeldungen bitte in der Stadtbücherei: Tel. 09852 - 34 56 oder per Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de.