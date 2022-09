Espana Circo Este (IT)

Die 5 Köpfige Musik Karawane begeistert mit einem einzigartigen und originellen Sound. ESPANA CIRCO ESTE mischen Balkan Beats über HipHop, Rap und Tango-Punk Einflüssen mal mit Geige, mal mit Akkordeon,mal mit Trompete in einer wunderbar frischen Art. In Italien teilten sie die Bühne bereits unter anderem mit MANU CHAO und GOGOL BORDELLO. Nun machen sie sich 2022 wieder auf den Weg eine ausgiebige Tour und Festivals in Deutschland zu spielen, um auch hier ihr Publikum bei ihren aufregenden Live Shows, zum Schwitzen und Tanzen zu bringen.

Die Italienisch/argentinische Band ESPANA CIRCO ESTE hat sich erst vor sechs Jahren gegründet, bringt es in diesem kurzen Zeitraum aber schon auf über 500 Live Auftritte!Im Gepäck haben sie ihre 2020 erschienen CD „MACHU PICCHU“

Der Videoclip der Single “Dormo Poco e Sogno Molto”–directed by Paolo Santamaria- hat bereits verschieden Preise bei vielen Internationalen Kurzfilmfestivals gewonnen. Eine Band die man auf keinen Fall verpassen sollte!