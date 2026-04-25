Esprit Manouche

Marion Lenfant-Preus Gesang & Rhythmusgitarre / Alexander Sobocinski Gitarre / Stefan Berger Kontrabass / Frank Brempel Geige.

Weltmusik mit Herz!

Die multilinguale französische Sängerin Marion Lenfant-Preus und der polnische

Gitarrist Alexander „Sobo“

Sobocinski, verfolgen seit

vielen Jahren die Idee, Musik ohne Schubladen und für ein generations- und kulturübergreifendes Publikum zu kre-ieren. So klingt die Band stilistisch bunt zwischen Gypsy Jazz, Rhumba, Balkan- und Chansonklängen, akro-batischen Soli und jazzigem Scat-Gesang. Eigene Kompositionen und auch neue Interpretationen von alten Klassikern werden gekonnt „ins Hier und Jetzt transformiert“ (Jazzpodium), teilweise auch mit Marions eigenen Texten. Auf der aktuellen CD „Gomera“ wird auf Französisch, Englisch, Spanisch, Romales und Deutsch gesungen. Zu Recht betrachten sie sich als Bürger Europas und der Welt – mit musikalischem Charme, Humor und Leichtigkeit. Genau was Europa und der Welt momentan verloren geht.